Ксения Собчак снялась обнаженной | 360°

Знаменитости 02 мая 2024, 13:19 Ксения Собчак снялась обнаженной Журналистка Ксения Собчак сфотографировалась топлес в кровати РИА «Новости»

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Известная российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак снялась топлес. Она опубликовала в своем аккаунте в социальной сети новое фото.

Лежа на кровати, 42-летняя звезда запечатлела себя в зеркале на потолке. Она позировала топлес, скрыв грудь под одеялом.

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На фото также видны подушки на полу, предметы одежды и открытая книга. Волосы Собчак уложила в аккуратную укладку, а на руки надела элегантные браслеты.

Под публикацией журналистка поделилась впечатлениями от просмотра фильма «Бедные-несчастные».

«Графоманство, но гениальное. Картинка — безупречная. Смотреть надо обязательно, описать ощущения от просмотра и забыть — невозможно», — написала журналистка.

Ранее певица Вера Брежнева показала поклонникам прекрасную фигуру, снявшись топлес. Восхищенные фанаты не поскупились на комплименты в адрес звезды, особо выделяя ее великолепную талию.