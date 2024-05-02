Ксения Собчак снялась обнаженной | 360°

02 мая 2024, 13:19
Ксения Собчак снялась обнаженной
Журналистка Ксения Собчак сфотографировалась топлес в кровати
Известная российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак снялась топлес. Она опубликовала в своем аккаунте в социальной сети новое фото.
Лежа на кровати, 42-летняя звезда запечатлела себя в зеркале на потолке. Она позировала топлес, скрыв грудь под одеялом.
Реклама
На фото также видны подушки на полу, предметы одежды и открытая книга. Волосы Собчак уложила в аккуратную укладку, а на руки надела элегантные браслеты.
Под публикацией журналистка поделилась впечатлениями от просмотра фильма «Бедные-несчастные».
«Графоманство, но гениальное. Картинка — безупречная. Смотреть надо обязательно, описать ощущения от просмотра и забыть — невозможно», — написала журналистка.
Ранее певица Вера Брежнева показала поклонникам прекрасную фигуру, снявшись топлес. Восхищенные фанаты не поскупились на комплименты в адрес звезды, особо выделяя ее великолепную талию.
Фото
Ксения Собчак
Реклама
Реклама