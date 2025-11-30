Крючкова в инвалидном кресле отшутилась в ответ на вопросы журналистов на премии Михалкова

Актриса Крючкова появилась на премии Михалкова в инвалидном кресле

Актриса Светлана Крючкова появилась на церемонии вручения кинопремии Никиты Михалкова в инвалидном кресле. Об этом сообщило издание The Voice .

Артистка уже более 10 лет борется с онкологическим заболеванием. На этот раз Крючкова посетила премию «Бриллиантовая бабочка» в мастерской Михалкова — ее удостоили наградой в номинации «Лучшая актриса».

Крючковой вручили приз стоимостью 20 миллионов рублей. Актриса призналась, что ей нездоровится.

«Перекосило после осложнений от ковида», — сказала она.

При этом на вопросы журналистов Крючкова отвечала спокойно и с юмором.

Ранее о неизлечимой болезни рассказал актер Марат Башаров. Ему диагностировали расширение верхней части сердечной аорты.