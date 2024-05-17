«Критика была беспощадной». Орбакайте рассказала о выборе профессии | 360°

Знаменитости 17 мая 2024, 10:33 «Критика была беспощадной». Орбакайте рассказала о выборе профессии Певица Орбакайте заявила о беспощадной критике в свой адрес в начале карьеры Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

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Певица Кристина Орбакайте в юности мечтала стать актрисой и не планировала петь. В беседе с изданием Prozvezd она призналась, что в начале творческого пути как исполнительницу ее не воспринимали.

«Бог знает, как я хотела быть только актрисой, тогда как о карьере певицы даже не думала», — призналась она.

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Орбакайте пояснила, что ее выпуск из ГИТИСа пришелся на кризисные времена в российском кино. В начале 90-х годов почти перестали снимать фильмы, все киностудии, включая «Мосфильм», простаивали без дела.

«Было понятно, что кризис быстро не закончится. Попробовала петь. Критика в мой адрес была беспощадной. Если как актрису, помня фильм „Чучело“, меня хвалили, то, как певицу ругали, — рассказала артистка.

На днях Орбакайте анонсировала тур по Израилю «The best». Она выступит в четырех городах, включая Тель-Авив.