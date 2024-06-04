Кристина Орбакайте показала редкое фото с мужем и дочерью

Певица Кристина Орбакайте поделилась фотографий со своим мужем — бизнесменом Михаилом Земцовым — и дочерью Клавдией в социальных сетях. Снимок был сделан в «Метрополитен-музее» в Нью-Йорке.

Артистка позировала в кадре в белой футболке, сером жакете, джинсах и синих солнцезащитных очках, а ее супруг выбрал рубашку с принтом, коричневые брюки и черные очки. Дочь стояла между родителями с улыбкой на лице.

На днях Орбакайте анонсировала тур The best по четырем израильским городам, включая Тель-Авив. Поклонники предположили, что целью поездки артистки также станет встреча с матерью. Певица Алла Пугачева вернулась в Израиль с Кипра.

Орбакайте также осенью устроит гастроли по Америке и Канаде. В рамках тура певица посетит Ванкувер, Сиэтл, Сан-Франциско, Лос-Анджелес и Майами. Весной 2024 года Кристина Орбакайте выступила с программой «На бис» в Санкт-Петербурге на сцене БКЗ «Октябрьский».