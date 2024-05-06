Кристина Орбакайте решила вернуться в Россию | 360°

Знаменитости 06 мая 2024, 13:04 Кристина Орбакайте решила вернуться в Россию Mash: певица Орбакайте вернется в Россию для закрытых выступлений РИА «Новости»

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Певица Кристина Орбакайте, уже дважды уезжавшая из России в США, готова вернуться на Родину для выступлений на частных мероприятиях. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации издания, гонорар певицы вырос на миллион, до 5,5 миллиона рублей за концерт. После выступлений она намерена снова вернуться в США. Сейчас Орбакайте готовит осенний тур по 10 городам США и Канады.

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Требования артистки по райдеру остаются неизменными: она просит предоставить люксовые автомобили, проживание в лучших отелях, обеспечить охрану и соблюдать полную конфиденциальность.

В конце 2023 года Кристина Орбакайте неожиданно вернулась в Россию для участия в гала-концерте «Песня года». Однако к концу февраля 2024 года снова уехала в США, где проживает ее семья.

Орбакайте также пригрозили штрафом в пять миллионов за фонограмму на концерте в Санкт-Петербурге. По мнению слушателей, вокалистка просто открывала рот под музыку.