«Я в глубоком экстазе». Кристина Асмус удивила поклонников смелым преображением

Звезда сериала «Интерны» Кристина Асмус поделилась фотографией с короткой стрижкой «под мальчика». В своем блоге 36-летняя актриса попросила поклонников не искать скрытых смыслов в новом образе.

Асмус позировала перед камерой в объемном черном плаще и серых джинсах. Она объяснила смену имиджа тем, что ее волосы испортились из-за осветления, окрашиваний, начесов и использования плоек.

«Исполнила свою давнюю мечту. И я в глубоком экстазе. Нравится очень!» — поделилась Асмус.