Кристина Асмус шокировала зрителей своим эротическим талантом в спектакле

Кристина Асмус показала половой акт на сцене театра и столкнулась с критикой

Актриса Кристина Асмус шокировала даже искушенных зрителей, продемонстрировав на сцене Театра Ермоловой половой акт в спектакле «Леди Макбет Мценского уезда». Видео опубликовал Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

В публикации отметили, что Асмус уже прославилась своим пристрастием к обнаженным киноролям. На этот раз актриса рискнула продемонстрировать половой акт на сцене театра, расположенного «в пяти минутах ходьбы от Кремля».

Комментаторы напомнили, что персонаж Асмус в сериале «Интерны» был довольно скромный, а тут проявился ее талант в эротических сценах.

«Асмус надо в порноактрисы переходить, такой талант пропадает. Где-то в очередной раз перекрестился Харламов», — написал один из пользователей.

Другие добавили, что театр превратили в дом терпимости, зарабатывают деньги на хайпе и вообще понятно, почему Харламов развелся с Асмус.

Ранее звезда «Интернов» опубликовала в соцсетях откровенный снимок с отдыха на Бали, где она предстала только в трусах и темной, но почти прозрачной кофты, которая была мокрой и облегала ее талию и грудь.