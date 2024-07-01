Асмус выложила фото в почти прозрачной кофте и выставила грудь напоказ

Кристина Асмус показала свое фото в полупрозрачной кофте у водопада на Бали

Фото: РИА «Новости»

Актриса Кристина Асмус поделилась откровенным снимком с отдыха на Бали. Фото звезда опубликовала в Instagram*.

Артистка уже объясняла, что решила спонтанно улететь в отпуск вместе с дочерью. Теперь знаменитость делится солнечными фотографиями с Бали и хвастается стройной фигурой. По мнению поклонников, снимки довольно откровенные.

В этот раз она сфотографировалась в воде, судя по всему, рядом с водопадом. На Кристине были только трусы и темная, но почти прозрачная кофта. Также тело звезды было полностью мокрым, поэтому одежда облегала ее талию и грудь. На фото можно заметить размер и очертания ее форм.

До этого Асмус выложила фото, на котором полностью голая. Она лежала в ванне и смотрела в камеру со спины.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена

Тайна Тунгусского метеорита. Последствия ощутил весь мир

«Чтобы компенсировать риски». Экономист Корнеев — об ужесточении требований к автокредитам

Неси меня, река. Рафтинг — что это такое?

Идти за своими желаниями. Основательница детских образовательных центров — о формуле успеха

«Титаник» неизбежно остановится. Запад спасет только катастрофа?

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте