Португальский футболист и пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду женился на модели Джорджине Родригес, с которой воспитывает двоих детей. Фотографию рук с обручальными кольцами спортсмен опубликовал в Instagram*.

Пара стала родителями осенью 2017 года и весной 2022-го. У Роналду и Родригес родились две общие дочери. Футболист и модель находятся в отношениях с 2016 года. Теперь Родригес сменила 10-летний статус невесты на жену.

Роналду опубликовал фотографию с обручальными кольцами в соцсетях, но при этом не раскрыл никаких подробностей. В любом случае спортсмен сдержал свое слово. До этого он заявил в интервью журналисту Пирсу Моргану, что свадьба состоится после ЧМ-2026. Тогда Роналду добавил, что свадебную церемонию планируют провести в узком кругу.

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