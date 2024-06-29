Крис Пратт и Кэтрин Шварценеггер станут родителями в третий раз

People: у дочери Арнольда Шварценеггера Кэтрин и Пратта родится третий ребенок

FS / AdMedia
Фото: FS / AdMedia/Global Look Press

В семье писательницы, дочери голливудского актера Арнольда Шварценеггера Кэтрин и звезды «Стражей Галактики» Криса Пратта грядет пополнение. Пара ждет третьего ребенка, сообщили журналисты People.

О беременности Шварценеггер сообщили инсайдеры из окружения ее семьи.

Актер и писательница поженились летом 2019 года. Тогда Пратт сделал возлюбленной предложение и подарил кольцо с внушительного размера бриллиантом. Шварценеггер сразу же похвасталась украшением в соцсетях.

Супруги воспитывают двух детей — трехлетнюю дочь Лайлу и двухлетнюю Элоиз.

Ранее беременную экс-солистку группы «Фабрика» Сати Казанову положили в больницу. Артистке пришлось отменить концерт в Санкт-Петербурге.

Уроки для взрослых. Что такое ретроградный Сатурн и на кого он повлияет

Ипотека, пенсии и ЖКХ. Какие нововведения вступают в силу 1 июля

Один реформатор и три консерватора. Что известно о кандидатах в президенты Ирана

Пенсия на горизонте. Дебаты с Трампом обрушили рейтинг Байдена

«Это неправильно». Заслуженный учитель РФ назвал абсурдом услугу «пара на выпускной»

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте