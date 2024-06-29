Крис Пратт и Кэтрин Шварценеггер станут родителями в третий раз

В семье писательницы, дочери голливудского актера Арнольда Шварценеггера Кэтрин и звезды «Стражей Галактики» Криса Пратта грядет пополнение. Пара ждет третьего ребенка, сообщили журналисты People.
О беременности Шварценеггер сообщили инсайдеры из окружения ее семьи.
Актер и писательница поженились летом 2019 года. Тогда Пратт сделал возлюбленной предложение и подарил кольцо с внушительного размера бриллиантом. Шварценеггер сразу же похвасталась украшением в соцсетях.
Супруги воспитывают двух детей — трехлетнюю дочь Лайлу и двухлетнюю Элоиз.