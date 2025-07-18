Крик девочки вызвал жуткую давку после концерта Бейонсе

NYP: 11 человек пострадали в давке после концерта Бейонсе в США

Поп-дива приехала в Атланту в рамках тура «Ковбой Картер». После концерта Бейонсе десятилетняя девочка заметила на полу большого жука и стала кричать.

Охваченные паникой зрители бросились вниз по эскалатору, который внезапно ускорился и резко остановился. Это спровоцировало падение людей друг на друга.

Медики транспортировали пострадавших в машины скорой помощи на носилках и в инвалидных креслах. Представили власти пока не сообщили, что стало причиной неисправности эскалатора.

Ранее в Лондоне чуть не сорвалось выступление Бейонсе. Во время концертного номера с певицы внезапно слетели штаны, но она сделала вид, что произошедшее является частью шоу.