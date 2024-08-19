«Красотка». Жена шеф-повара Ивлева поразила поклонников своими обнаженными фото

Супруга Константина Ивлева Валерия снялась обнаженной в честь своего 32-летия

Жена ведущего телешоу «Адская кухня» и «На ножах» Константина Ивлева Валерия приняла участие в откровенной фотосессии в честь своего 32-летия. Обнаженные снимки она разместила в социальной сети Instagram*.

Блогерша позировала полностью голой. На одном из кадров она сидела на полу, обняв руками ноги. На других фото девушка стояла спиной к камере, повернув голову в сторону и подняв руки.

«С благодарностью живу свою лучшую жизнь!» — написала она.

Ивлева назвала своего супруга самым лучшим в мире. Она пояснила, что наконец-то добилась идеального веса.

«Привет, 32! Дальше — больше! Принимаю поздравления. С моим Новым годом», — заявила блогер.

Поклонники в комментариях под постом девушки не скупились на поздравления, отметив также ее шикарный внешний вид.

«Красотка», «С днем рождения, вы прекрасны, продолжайте в том же духе», «Вы шикарная девушка, красотка», — написали пользователи.

Недавно поп-исполнительница Анна Седокова снялась в пикантном бикини после примирения с супругом. Видео артистка опубликовала в своем блоге в соцсети.

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