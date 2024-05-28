«Красотка». Линдси Лохан показала фигуру спустя 10 месяцев после родов

Актриса Линдси Лохан показала фигуру после родов на фото в купальнике в Греции

Американская актриса Линдси Лохан сфотографировалась на отдыхе в купальнике. Пикантными снимками она поделилась с поклонниками в своем Instagram*.

«Красотка», «Выглядишь потрясающе», «Прекрасная Линдси», «Лучшая», — отреагировали фанаты в комментариях под постом артистки.

Лохан позировала на фоне моря в Греции. Она выбрала для фотосессии бикини и топ с рукавом три четверти в яркой расцветке с цветочным принтом. Образ она дополнила солнцезащитными очками.

Судя по снимку, актриса отлично проводит время — ее лицо украшает улыбка.