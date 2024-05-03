«Козлины!» Волочкова разнесла подписчиков за критику отредактированных снимков | 360°

Знаменитости 03 мая 2024, 10:13 «Козлины!» Волочкова разнесла подписчиков за критику отредактированных снимков Балерина Волочкова назвала раскритиковавших ее фото поклонников козлинами РИА «Новости»

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Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова разругалась с фанатами, которые обвинили ее в переборе с ретушью фотографий. Танцовщица остро отреагировала на критику, обозвав подписчиков «козлинами», сообщил Voice.

«Мне по фигу, что вы про меня пишете, козлины! Завидуйте молча, толстожопы! Не можете билет взять сюда? И не сможете! Миллион рублей один. А нас тут трое… Пока, неудачники!» — заявила она.

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Балерина проводит майские праздники на Мальдивах с фотографом Еленой Галицыной и тайным спутником. Она без устали снимает и выкладывает фото и видео в свой блог. Однако, помимо восторженных комментариев, пользователи написали множество замечаний по поводу редактирования снимков.

«А Лена фотошопу в нулевых училась? Ретушь фотографии должна быть аккуратной и лишь немного должна стирать недостатки. А не лепить нового Кена из магазина», «Ощущение, что Леночка Галицына со своими фотошопами просто, извиняюсь, стебется над Настей», «Никогда не думала, что напишу, но после таких „фотографий“ уж лучше шпагат», — отметили поклонники.

Такая критика сильно разозлила артистку, она посоветовала фанатам самим купить виллу на Мальдивах, чтобы отдыхать «по-волочковски», а также оставить свое мнение при себе.

Ранее балерина пожаловалась на укус комара на острове. Она посетовала, что из-за сильного отека не сможет фотографироваться.