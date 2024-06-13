Ковальчук поделилась видео медового месяца с Харламовым на Рублевке

Актриса Екатерина Ковальчук поделилась в своей социальной сети подробностями того, как она проводит лето со своим мужем комиком Гариком Харламовым. Об этом рассказал сайт Woman.ru .

Сестра звезды сериалов «Тайны следствия» и «Мастер и Маргарита» Анны Ковальчук показала видеокадры, как она пьет чай на террасе четырехэтажного дома на Рублевке в присутствии своей собаки, а также катается на скутере с Гариком Харламовым, за которого недавно вышла замуж.

По данным издания, их свадьба состоялась накануне лета.

«Вместо пышного торжества супруги отметили этот день только с близкими людьми в небольшом ресторане», — рассказали авторы материала.

Ранее Ковальчук поделилась фотографией, предположительно, с их свадьбы с Харламовым.