Ковальчук поделилась видео медового месяца с Харламовым на Рублевке
Woman.ru: Ковальчук поделилась видео своего медового месяца с Харламовым
Актриса Екатерина Ковальчук поделилась в своей социальной сети подробностями того, как она проводит лето со своим мужем комиком Гариком Харламовым. Об этом рассказал сайт Woman.ru.
Сестра звезды сериалов «Тайны следствия» и «Мастер и Маргарита» Анны Ковальчук показала видеокадры, как она пьет чай на террасе четырехэтажного дома на Рублевке в присутствии своей собаки, а также катается на скутере с Гариком Харламовым, за которого недавно вышла замуж.
По данным издания, их свадьба состоялась накануне лета.
«Вместо пышного торжества супруги отметили этот день только с близкими людьми в небольшом ресторане», — рассказали авторы материала.
Ранее Ковальчук поделилась фотографией, предположительно, с их свадьбы с Харламовым.