Звездная французская пара — актриса Марион Котийяр и режиссер Гийом Кане — сделали заявление о разрыве отношений после 18 лет совместной жизни. Об этом сообщило агентство Associated Press.
Котийяр и Кане публично признались в разрыве, «чтобы избежать любых домыслов, слухов и рискованных толкований». Они рассказали, что приняли решение о расставании по обоюдному согласию.
Ранее после 18 лет брака развелся актер и юморист Михаил Галустян. Он отметил, что принял вместе с Викторией Штефанец «пойти разными дорогами». Чета рассталась без обид и претензий. Актер назвал расторжение брака новым жизненным этапом.
Товарные поезда столкнулись в Амурской области
Орбан сравнил принятие Украины в НАТО с броском спички в пороховую бочку
Грунт обвалился у рудника в Норильске
Системы ПВО сбили утром 8 беспилотников над тремя регионами
Взрыв прогремел на рыбопромысловом судне во Владивостоке
Котийяр и Кане расстались после 18 лет отношений
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте