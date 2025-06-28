Котийяр и Кане расстались после 18 лет отношений

Звездная французская пара — актриса Марион Котийяр и режиссер Гийом Кане — сделали заявление о разрыве отношений после 18 лет совместной жизни. Об этом сообщило агентство Associated Press .

Котийяр и Кане публично признались в разрыве, «чтобы избежать любых домыслов, слухов и рискованных толкований». Они рассказали, что приняли решение о расставании по обоюдному согласию.

Ранее после 18 лет брака развелся актер и юморист Михаил Галустян. Он отметил, что принял вместе с Викторией Штефанец «пойти разными дорогами». Чета рассталась без обид и претензий. Актер назвал расторжение брака новым жизненным этапом.