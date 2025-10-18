Кошмарный скандал Аллегровой. Певицу обвинил малоизвестный поэт

Игорь Крутой и Ирина Аллегрова могли присвоить себе чужую песню. С таким утверждением выступил поэт Сергей Кротиков в беседе с телеканалом РЕН .

Речь идет о композиции «Одна». Кротиков уверяет, что текст песни — его собственное стихотворение «Она сидела у окна». Его поэт написал в 2008 году.

Затем Кротиков придумал к стихотворению музыкальное сопровождение и выложил работу в Сеть.

Собственную песню Кротиков услышал уже в исполнении Ирины Аллгеровой. Она спела ее на конце летом 2025 года, а после этого композиция появилась и на официальных сервисах, где в авторстве указан Алквиад — это псевдоним Кротикова.

При этом представители Аллегровой и Крутого с музыкантом не связывались. Теперь он намерен обратиться в суд. В беседе с прессой поэт рассказал, что все еще ожидает «честного решения» от популярных артистов.

