Любовь Успенская назвала борьбу с желтой прессой бесполезной

Певица Любовь Успенская в беседе с Общественной Службой Новостей поделилась своим отношением к статьям в желтых СМИ.

По словам звезды, она больше не обращает внимания на медиа, распространяющие о ней ложную информацию. Успенская отметила, что старается тщательно выбирать издания для сотрудничества и отказывает тем, кто имеет плохую репутацию.

«Отказываю просто тем, кто пишет ложь. Пугать их судами бесполезно, дуракам закон не писан, поэтому нет смысла им угрожать», — добавила певица.