Галкин снялся с Пугачевой и детьми в ресторане на Кипре

Юморист Галкин выложил фото с певицей Пугачевой и детьми в ресторане на Кипре

Юморист Максим Галкин* посетил на Кипре ресторан вместе со своей женой, певицей Аллой Пугачевой, и детьми. Фотографию он опубликовал на своей странице в социальной сети с Instagram**.

Юморист отпраздновал 18 июня свое 48-летие в ресторане со своими близкими. На снимке он встал рядом с женой, дочерью Лизой и сыном Гарри. В кадр также попал большой торт, на котором написано: «Любимому мужу и папе».

Галкин* и его сын выбрали для праздничного мероприятия белые футболки, Пугачева надела макси-платье с цветочным принтом и облегающий лонгслив. Их дочь позировала в серебристом платье и белом пиджаке. В ее руках была кожаная мини-сумка Prada стоимостью около 175 тысяч рублей.