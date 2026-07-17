Концерты группы «Три дня дождя» пройдут по графику, несмотря на болезнь солиста

Концерты группы «Три дня дождя» пройдут согласно расписанию, несмотря на лечение солиста Глеба Викторова в рехабе. Об этом сообщили в телеграм-канале коллектива.

По словам представителей солиста, срыв концерта в Екатеринбурге стал следствием безответственной работы охраны, которая была предоставлена Глебу Викторову.

В гримерку допустили посторонних, которые воспользовались прошлой зависимостью артиста и подсыпали ему запрещенные вещества.

«Данные по указанным лицам переданы в полицию. Все, что делал и говорил артист со сцены, было бессознательным бредом. Концерт был остановлен, артист срочно отправлен в Москву к родителям. И далее отправлен на лечение», — отметили в телеграм-канале.

Музыканты извинились за произошедшее в Екатеринбурге: Глеб Викторов забывал текст, не попадал в ноты и с трудом стоял на ногах. Со второй половины концерта ему включили фонограмму.

Поклонники предположили, что певец был пьян. По словам коллектива, то, что произошло в Екатеринбурге, никак не может быть оправдано.

«Ближайший концерт 28-го июля артист проведет в своем привычном здоровом состоянии», — подчеркнули в группе.