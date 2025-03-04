Концерты Ирины Дубцовой в Сибири сорвались из-за нечистоплотного организатора

Концерты Ирины Дубцовой в Искитиме, Юрге и Ленске сорвались из-за действий организаторов. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Siberia .

«Организаторы пропали — один из них пропал, — и буквально перед выездом в Ленск сказали, что им поставить оборудование будет стоить 1,8 миллиона рублей, и они на это не готовы», — заявила певица.

Кроме того, по ее словам, ей не оплатили даже обратные билеты, в результате гастроли оказались убыточными.

Ранее скандал произошел на концерте Анны Асти в Самаре. Выяснилось, что организаторы продали больше билетов, чем вмещал зал, и на входе образовалась давка. У многих не срабатывали считыватели QR-кодов.

В результате начало мероприятия пришлось отложить на час. Кроме того, у зрителей отобрали всю воду.