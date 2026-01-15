Концерты Долиной в Обнинске и Брянске оказались под угрозой срыва

Mash: на концерты Долиной в Обнинске и Брянске продано меньше 10% билетов

Концерты народной артистки России Ларисы Долиной в Брянской и Калужской областях оказались под угрозой срыва. Об этом сообщил телеграм-канал Mash . На встречу с певицей продали менее 10% билетов. Организаторы полагают, что это вредит ее карьере.

По информации от Mash, тур Ларисы Долиной должен был начаться 8 марта в Обнинске. В зале на 700 мест приобрели всего 66 билетов. В Брянске, где зал вмещает около 800 человек, билеты купили примерно 70 зрителей.

«Организатор Виталий Чудаков заявил, что решение об отмене концерта примут через пару недель из-за отсутствия активной рекламы», — написали журналисты.

Раньше у Долиной всегда были полные залы в регионах, но после скандала с квартирой Полины Лурье это прекратилось. Организаторы считают, что поведение артистки в этой ситуации вредит ее карьере.

На официальном сайте певицы в мартовском графике нет концертов в Обнинске и Брянске. Указана только Москва.

Ранее юбилейный концерт Долиной в концертном зале «Октябрьский» в Санкт-Петербурге перенесли с 25 февраля на 15 ноября 2026 года. Непосредственно на афише БКЗ указано, что выступление планировали к 70-летию певицы.

Сама артистка после громкого скандала с квартирой улетела на шикарный отдых в Абу-Даби с дочерью и внучкой.