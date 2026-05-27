Концертный директор Хлебниковой опроверг сообщения о ее госпитализации

Информация о госпитализации певицы Марины Хлебниковой, появившаяся в СМИ, не соответствует действительности. Об этом заявил ее концертный директор Данила Прайс в беседе с 360.ru.

«В очередной раз [журналисты] занимаются распространением фейков. Мне кажется, что в современной России это вообще-то недопустимо», — сказал он.

По словам директора артистки, звезда сейчас пишет новый альбом. Она каждую неделю дает концерты и с ее здоровьем все в порядке.

Сообщения о болезни Хлебниковой также появлялись и в прошлом году. В СМИ заявили, что артистке якобы диагностировали инфекцию кожи и атеросклеротическую болезнь сердца. Тогда звезда удивилась внезапным слухам и успокоила поклонников заявив, что хорошо себя чувствует.