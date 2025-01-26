Иван Золо сообщил об отмене своего концерта в Сочи из-за «минирования» площадки

Блогер Иван Золо в своем Telegram-канале сообщил, что его концерт в Сочи не состоится. Деньги за билеты обещал вернуть через площадки, где они покупались.

«К глубочайшему сожалению, вынужден сказать, что мероприятие в городе Сочи не состоится по причине лжеминирования на нашей площадке», — записал блогер «кружочек» в Telegram-канале.

Незадолго до старта он сообщил о смене площадки — мероприятие из бара Luna перенесли в заведение Nebar. Причину блогер не объяснил, попросил фанатов приходить по новому адресу.

Несколько дней назад в Севастополе из-за сообщений о минировании отметили еще один концерт Ивана Золо. Из клуба «Калипсо» незадолго до начала мероприятия вывели фанатов певца и его самого. Фанатам пообещали вернуть деньги за билеты.