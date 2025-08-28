Концерт Полины Гагариной отказались отменить в Казахстане

«Абзац»: в Астане не стали отменять концерт Гагариной из-за бойкота активистов

Концерт певицы Полины Гагариной не стали отменять в Казахстане, несмотря на требования местных активистов. Об этом сообщил портал «Абзац».

«Концерт состоится, в скором времени продажи билетов возобновятся», — сообщили сотрудники концертного зала.

Представители площадки «Конгресс-Арена» тоже опровергли слухи о возможном срыве выступления российской артистки.

Ранее билеты на концерт Гагариной исчезли с казахстанского сайта Zakazbiletov.kz после протестов. Оказалось, что после первых анонсов выступления исполнительницы в соцсетях появились призывы его отменить.

Также в Сети опубликовали петицию, авторы которой утверждали, что приезд и концерт Гагариной в Казахстан якобы вызовет «разделение» внутри страны.