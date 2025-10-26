Концерт Мари Краймбрери в Петербурге начался с громкого скандала
«Mash на Мойке»: фанаты Краймбрери остались без места на концерте в Петербурге
В Санкт-Петербурге пришедшие на концерт Мари Краймбрери столкнулись с овербукингом. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».
Некоторые купившие билеты в «СКА-Арену» зрители с удивлением обнаружили, что указанных в них мест нет в схеме рассадки. В фойе столпились люди и пытались выяснить причину случившегося у организаторов.
Фанаты также пожаловались, что им достались билеты на неудобные участки зала, откуда видео лишь рабочую зону операторов, а не сцену.
Изначально концерт планировали провести в Ледовом дворце. Однако желающих посетить его оказалось слишком много, поэтому выступление перенесли на другую площадку. Из-за этого возникла путаница с уже купленными билетами, у многих поклонников поменялись сектора.
Ранее в Туле десятки человек не попали на концерт «Руки вверх!» из-за фейковых билетов.