Концерт Мари Краймбрери в Петербурге начался с громкого скандала

«Mash на Мойке»: фанаты Краймбрери остались без места на концерте в Петербурге

В Санкт-Петербурге пришедшие на концерт Мари Краймбрери столкнулись с овербукингом. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке» .

Некоторые купившие билеты в «СКА-Арену» зрители с удивлением обнаружили, что указанных в них мест нет в схеме рассадки. В фойе столпились люди и пытались выяснить причину случившегося у организаторов.

Фанаты также пожаловались, что им достались билеты на неудобные участки зала, откуда видео лишь рабочую зону операторов, а не сцену.

Изначально концерт планировали провести в Ледовом дворце. Однако желающих посетить его оказалось слишком много, поэтому выступление перенесли на другую площадку. Из-за этого возникла путаница с уже купленными билетами, у многих поклонников поменялись сектора.

Ранее в Туле десятки человек не попали на концерт «Руки вверх!» из-за фейковых билетов.