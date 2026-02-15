Концерт Лолиты в Волгограде отменили после критики в соцсетях

Концерт певицы Лолиты Милявской в Волгограде, запланированный на 20 февраля, отменили. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителей билетного оператора.

Анонс события все еще можно увидеть в Сети, но продажу билетов уже приостановили.

«Да, концерт отменен. Организатор решил отменить», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что деньги за билеты вернут покупателям автоматически.

Официальную причину отмены пока не сообщили. Однако ранее волгоградцы, в числе которых были ветераны СВО, записали видеообращение к главному прокурору области. Они посчитали невозможным выступление Милявской после участия в «голой» вечеринке и ряда оскорбительных высказываний.