Концерт итальянского тенора Витторио Григоло отменили в Москве

Рождественский концерт итальянского оперного певца Витторио Григоло «Фрэнк Синатра. My Way», запланированный на 7 января в Москве, отменили. Об этом ТАСС сообщил менеджер артиста Алессандро Ариози.

По его словам, выступление отменили из-за нарушений условий контракта со стороны продюсерской компании «Альянс». Представители организатора перестали выходить на связь с 23 декабря. До этого возникали проблемы с концертами в Сант-Петербурге.

«Вот и теперь концерт в Москве, который должен был состояться 7 января, отменили. Представители „Альянса“ исчезли, игнорируют звонки и сообщения в мессенджерах», — рассказал Ариози.

Менеджер пояснил, что нарушения коснулись условий контракта, в частности, графика платежей. Кроме того, выяснилось, что билет на рейс Turkish Airlines для тенора аннулировали, а деньги были возвращены организатору.

Ариози отметил, что в России билеты на концерты всегда хорошо распродавались. Григоло продолжит выступать. Что касается отмененного концерта в Москве, то артист может обратиться в суд.

На сайте концертного зала «Барвиха Luxury Village» уже сообщили, что возврат денег зрителям за билеты произведут автоматически.

В декабре 2025 года в Туле отменили концерт певицы Ларисы Долиной, запланированный на 4 января.