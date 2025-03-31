Константин Эрнст усмотрел в ИИ угрозу телевидению и всему человечеству

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст в интервью сайту KP.RU высказался о будущем телевидения, отметив угрозу в виде искусственного интеллекта.

По его мнению, ИИ, несмотря на свою первоначальную помощь телепроектам, может представлять серьезную опасность.

«Сначала ИИ поможет, сделав телевидение еще более визуально изощренным. А потом убьет не только телевидение, но и все человечество», — заявил медиаменеджер.

Наблюдая за практической пользой ИИ сегодня, добавил Эрнст, люди не осознают всей опасности, которую он может представлять в будущем. Глава Первого канала также отметил, что еще 15 лет назад предвидел подобные последствия технологического прогресса.