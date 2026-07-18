Компанию рэпера Басты оставили без денег

Компания «Газгольдер-рекорд», наполовину принадлежащая рэперу Баста (Василию Вакуленко), не подала налоговую декларацию в срок. Федеральная налоговая служба заблокировала операции по счетам юрлица, сообщило РИА «Новости» .

«Газгольдер-рекорд» занимается танцплощадками, дискотеками и школами танцев. Компания на 50% принадлежит Басте, 40% — его бывшему продюсеру Евгению Антимонию. Оставшиеся 10% в руках Дениса Крючкова.

По информации ФНС, компания не представила в отведенный срок декларацию, поэтому операции заморозили. Сам музыкант задолжал Федеральной службе по интеллектуальным правам 54 тысячи рублей. Это сборы по патентным пошлинам.

Ранее сообщалось, что открытая на Басту компания должна налоговой более 400 тысяч рублей. В случае непогашения материалы в отношении его ИП могли передать приставам.