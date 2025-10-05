Баста задолжал налоговой почти полмиллиона рублей

Рэпер Баста (Василий Вакуленко) не оплатил налоги на сумму более 400 тысяч рублей. Об этом сообщил Telegram-канал PostNews .

По его данным, задолженность музыканта перед Федеральной налоговой службой по ИП поставила 435 тысяч рублей. Если артист не закроет долги, к нему могут прийти судебные приставы. Также над рэпером нависла угроза блокировки счетов.

Ранее Баста выступил с концертом в московском метро, на станции «Мякинино». Концерт приурочили к премьере мюзикла «Любовь без памяти», основанного на событиях из жизни самого артиста. Главный герой произведения приезжает в столицу, чтобы осуществить свою мечту.

Мюзикл состоит из 22 треков, в число которых входят как уже известные хиты, так и новинки. В окончательной версии фильма снялись 39 артистов. Рэпер отметил, что в мюзикле много динамики, речитативов и сложных композиций. По его словам, над фильмом много работали и он получился достойным.