Компания переехавшего в США певца Лагутенко заработала 39 млн рублей в России

Компания «Лагуна» лидера группы «Мумий Тролль» Ильи Лагутенко, который перебрался в США после начала спецоперации, заработала в России почти 39 миллионов рублей в 2025 году. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные сервиса «Контур.Фокус».

Выручка «Лагуны», занимающейся организацией творческих мероприятий и продажей музыкальных записей, на конец прошлого года составила 44,7 миллиона рублей. Чистая прибыль достигла почти 39 миллионов — это на 23,6 миллиона больше, чем годом ранее.

Доля Лагутенко в компании составляет 9%, остальная часть принадлежит матери и отчиму знаменитости.

Ранее стало известно, что певцу пришлось гастролировать в США ради ремонта дома, который был сильно поврежден во время лесных пожаров.