Компания Дэвида Бекхэма подала заявку в Роспатент

Компания бывшего английского футболиста Дэвида Бекхэма DB Ventures отправила заявку в Роспатент для регистрации товарного знака David Beckham. Об этом сообщило АГН «Москва» со ссылкой на имеющуюся в распоряжении документацию.

По информации издания, под именем бренда можно будет производить и продавать ткани, чехлы для мебели, противомоскитные сетки, скатерти, шторы и тюли, дорожные пледы, спальные мешки, кухонные полотенца, одеяла для домашних животных, конверты для новорожденных, одеяла для йоги.

Футболист основал собственную фирму в 2014 году. Она управляет рекламными контрактами звезды с такими брендами, как Adidas, Tudor и Haig Club. В 2022-м Бекхэм продал 55% DB Ventures американской компании Authentic Brands Group, благодаря чему заработал около 270 миллионов долларов.

Ранее стало известно, что Coca-Cola снова захотела работать в России. Американская компания подала заявку в Роспатент на регистрацию товарных знаков брендов Coca-Cola, Sprite и Fanta.