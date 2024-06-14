Coca-Cola снова захотела работать в России

«Ведомости»: Coca-Cola регистрирует в России товарные знаки трех своих брендов

Американская компания Coca-Cola Company, ушедшая из России в 2022 году, вновь подала заявку в Роспатент на регистрацию товарных знаков брендов Coca-Cola, Sprite и Fanta. Об этом сообщили «Ведомости» .

По данным издания, регистрируемые товарные знаки относятся к 32-му и 33-му классам Международной классификации товаров и услуг — для безалкогольных и алкогольных напитков, газировки.

Производитель напитков Coca-Cola Company ушел с российского рынка в 2022 году. Компания одной из первых в марте объявила о приостановке деятельности, в июне предприятие остановило производство и продажи напитков.

После ухода Coca-Cola россияне стали покупать аналоги напитка от брендов «Добрый» и «Черноголовка».