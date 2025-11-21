Аварийная посадка самолета прервала поездку Урганта и Гудкова в Сербию

Shot: самолет с Ургантом и Гудковым совершил аварийную посадку в Мюнхене

Самолет авиакомпании Air Serbia совершил аварийную посадку в аэропорту Мюнхена после срабатывания датчика дыма в кабине пилотов. Среди пассажиров воздушного судна оказались телеведущий Иван Ургант и комик Александр Гудков. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По данным авторов, творческий тандем вылетел из Лондона в Белград в рамках европейского гастрольного тура.

Экстренную посадку у немецкого аэропорта экипаж Airbus A319 запросил через два часа полета. На взлетной полосе борт встретили бригады пожарных и службы безопасности. После проверки самолет вылетел в столицу Сербии с часовым опозданием. Посадка прошла благополучно.

В начале мая депутат Госдумы Николай Новичков заявил, что Минюст принял его обращение и начал проверку телеведущего Ивана Урганта на признаки иностранного влияния.

Депутат пояснил, что шоумен говорил об отсутствии экономической деятельности в России, но непонятно, за счет чего теперь он живет, и есть подозрение, что деньги Ургант получает за границей.