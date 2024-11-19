Комик Поперечный обжаловал отказ исключить его из реестра иноагентов

Комик Данила Поперечный* обжаловал отказ Замоскворецкого суда Москвы исключить его из списка иностранных агентов. Об этом сообщили РИА «Новости» в апелляционной инстанции.

Поперечного* включили в список 14 июня, обосновав это получением денег от иностранных источников, распространением фейков о российской армии и участием в качестве респондента на информационной площадке, созданной другим иноагентом.

По данным Росфинмониторинга, ирландская компания Google Ireland Limited и американская Fullscreen в сумме перечислили юмористу более 60 тысяч долларов.

Ранее суд предположил, что комик покинул Россию из-за начала специальной военной операции.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента