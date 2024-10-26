Суд назвал причину отъезда известного комика из России

ТАСС: суд считает, что комик Поперечный покинул Россию в связи с СВО

Видеоблогер и комик Данила Поперечный* покинул Россию сразу после начала специальной операции на Украине. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на судебные документы.

«Стендап-комик, видеоблогер Данила Алексеевич Поперечный уехал за пределы Российской Федерации в связи с проведением СВО на Украине», — говорится в документах.

YouTube-канал комика насчитывает свыше трех миллионов подписчиков. В июне Минюст РФ внес его в реестр иноагентов. Основаниями для внесения Поперечного в реестр стали получение им средств из-за рубежа, интервью на площадках иноагентов и критика СВО в социальных сетях. Одной из финансирующих блогера компаний оказалась ирландская Google Ireland Limited.

Ранее суд отклонил иск Поперечного* к Минюсту об исключении его из списка иноагентов.

* Физическое лицо, выполняющее функцию иностранного агента.