Комик из Дагестана оскорбил «Русскую общину»

Известный юморист из Дагестана Омар Алибутаев оскорбил общественную организацию «Русская община». В ответ активисты раскритиковали звезду КВН, сообщил Telegram-канал «Петя первый» .

Алибутаев опубликовал на своей странице в Instagram* видео рейда «Русской общины», назвав ее «петушиной общиной». Юморист заявил, что представители организации занимаются не своим делом.

Сторонники «Русской общины» оставили под публикациями Алибутаева осуждающие комментарии. От комика потребовали извиниться перед организацией. Юморист не отвечал на сообщения активистов.

Журналисты отметили, что комик уже высказывался в адрес «Русской общины». Он делился роликами, на которых срывал наклейки с символикой организации и обвинял ее представителей в нацизме.

Ранее певица Лолита Милявская пожаловалась на угрозы со стороны активистов «Русской общины» в Удмуртии. Общественники ополчились на артистку после скандала с «голой» вечеринкой.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.