Гречка за 1000 рублей. Лепс признался, что не знает цен на базовые товары

Певец Григорий Лепс признался, что не знает, сколько сейчас стоят базовые товары и услуги. Он предположил, что цена гречки может составлять от 500 до 1000 рублей. Об этом он рассказал при блиц-опросе журналисту и певцу Георгию Иващенко .

«Может быть, 500 рублей, может быть, 1000 рублей», — сказал Лепс.

Певец также признался, что не знает стоимость проезда в метро, парковки, десятка яиц, литра бензина и рулона туалетной бумаги. Говоря о последнем, артист пояснил, что дома ей не пользуется, потому что у него установлено биде.

Кроме того, Лепс рассказал, какая сумма нужна для комфортной жизни. Оказалось, что в месяц ему требуется около 10–15 миллионов рублей.

Ранее аналитики подсчитали, что певец недополучил около 13 миллионов рублей на туре по югу России. После расставания с молодой невестой Авророй Кибой 63-летнему певцу припомнили сексистские высказывания, а посещаемость его концертов заметно упала.