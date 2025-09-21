Кологривый получил травму в Дагестане

Актер Кологривый попал под камнепад на съемках в Дагестане

Во время поездки по серпантину в Дагестане машина актера Никиты Кологривого попала под камнепад. Об этом сообщил Telegram-канал «112» .

Камни перекрыли путь артистам, поэтому им пришлось самостоятельно расчистить дорогу. Во время работы один из булыжников задел Кологривого, и тот получил небольшую травму.

Звезда сериалов «Слово пацана» и «Два холма» заверил поклонников, что с ним все в порядке. Несмотря на происшествие, актер продолжает сохранять чувство юмора и делиться с подписчиками приключениями во время съемок.

Ранее Кологривый снялся в фильме про группу «Сектор Газа». Племянник основателя коллектива Юрий Япрынцев выразил мнение, что актер не подходит для главной роли.

Он объяснил, что у артиста совершенно другой рост и телосложение, чем у Юры Хоя, и гримеры не сделали его внешность похожей на известного рокера. Япрынцев уточнил, что видел только трейлер, поэтому пока не может субъективно оценить весь фильм.