Колин Фаррелл захотел отдать своего сына-инвалида в интернат

Ирландский актер Колин Фаррелл и его бывшая супруга Ким Борденав приняли решение передать своего 21-летнего сына Джеймса в специализированный интернат. Об этом актер рассказал журналу Candis .

Фаррелл отметил, что многие родители хотят сами ухаживать за своими взрослыми детьми, и это достойно уважения. Однако у него другое мнение на этот счет. В беседе с журналом он высказал свои опасения.

«Но если завтра у меня случится сердечный приступ и, не дай Бог, что-то случится с Ким, Джеймс останется один. Значит, он попадет под опеку государства, но куда его отправят? У нас нет права голоса в этом вопросе», — заявил Фаррелл.

Актер подбирает «хорошее место» для своего отпрыска, где тот сможет жить полноценной жизнью. Фаррелл пояснил, что планирует приезжать к сыну в гости и иногда брать его с собой.

Вместе с тем Фаррелл основал Фонд, который будет помогать взрослым с ограниченными интеллектуальными возможностями. Его задача — создавать инфраструктуру для взрослых с интеллектуальными нарушениями, в том числе инклюзивные лагеря, сопровождаемое проживание, дневные центры и просто безопасные пространства.

Синдром Ангельмана, которым страдает сын Фаррелла — редкое генетическое расстройство, которое затрагивает нервную систему. У детей с таким диагнозом наблюдается серьезная задержка развития: они не могут говорить, с трудом двигаются, у многих случаются судороги. У большинства отмечается особенное поведение: частый смех, радостность, любовь к воде, гиперактивность