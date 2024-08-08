Ирландский актер Колин Фаррелл воспитывает 20-летнего сына Джеймса, у которого диагностировали неизлечимое заболевание — синдром Ангельмана. В беседе с журналистами People артист поделился, как тот справляется в быту.

«Я хочу, чтобы мир был добр к Джеймсу. Я хочу, чтобы мир относился к нему с уважением», — сказал Фаррелл.

Он пояснил, что Джеймс не может разговаривать и практически не умеет есть.

«Но он справляется, он прекрасно кормит себя. Я горжусь им, каждым его днем, думаю, что он у меня волшебный», — отметил актер.

По словам Фаррелла, он общается с сыном как со взрослым человеком, но тот не может ничего ему ответить.

Джеймсу помогает опекун в повседневной жизни. Осенью молодому человеку исполнится 21 год и поддержка от правительства пропадет. По этой причине артист решил создать Фонд Колина Фаррелла (Colin Farrell Foundation), чтобы помогать взрослым детям с ограниченными умственными способностями.

Синдром Ангельмана — генетическое заболевание, при котором происходят задержка психического и умственного развития, нарушение сна и припадки. Люди с таким диагнозом отличаются хаотическими движениями, частым смехом и улыбкой.

Ранее невролог перечислил ключевые факторы риска развития болезни Альцгеймера. По его словам, в группе риска находятся диабетики, гипертоники, а также любители алкоголя и курильщики.