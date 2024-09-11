«Ко мне он относился по-отечески». Мартиросян поделился воспоминаниями о Маслякове

Мартиросян на прощании с Масляковым рассказал о своих отношениях с легендой КВН

Александр Масляков делал по-настоящему великую телепередачу, заявил юморист и телеведущий Гарик Мартиросян. Сегодня он среди многих других артистов и деятелей искусства приехал на прощание с легендой КВН.

«Ко мне он относился по-отечески, очень подбадривал меня, но в целом это было направлено на улучшение качества команд КВН, на улучшение качества юмора, в конце концов это телевизионная передача, он делал великую телевизионную передачу, поэтому он относился ко всем нам, как к людям, которые вместе с ним делают эту программу в данный отрезок времени», — поделился Мартиросян.

Актриса и телеведущая Екатерина Стриженова на прощании отметила масштаба личности Маслякова. По ее словам, когда он выходил на сцену, то брал внимание моментально. Видно было только его, подчеркнула она.

Прощание с Масляковым началось сегодня в 10:00. Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище.