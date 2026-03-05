«Клевета». Надыктов заявил, что дети автора песен «Вороваек» не требовали с него 1,58 млн

Никита Надыктов, руководитель группы «Воровайки», сын основателя и продюсера коллектива Юрия Надыктова (известен под сценическим псевдонимом Юрий Алмазов), опроверг информацию о том, что дети соавтора песен требуют от него 1,58 миллиона рублей. В беседе с 360.ru он отметил, что никаких претензий не получал.

«Я эту новость узнал из СМИ, я не знаю эту семью и претензий никаких я не получал. Все, что они заявляют, — клевета. И никакого конфликта между семьями, как они пишут, не было. Я их вообще не знаю», — сказал он.

О том, что в музыкальной индустрии разгорелся скандал из-за хитов группы «Воровайки», сообщил телеграм-канал Baza. Дети покойного поэта Степана Неркараряна якобы обратились с претензией, требуя долю дохода от использования его композиций. Они хотят получить 1,58 миллиона рублей.

«На этом фоне между семьями вспыхнул конфликт. Никита Надыктов зарабатывал на творчестве своего отца, более 158 раз используя его композиции на концертах и других мероприятиях», — написали авторы публикации.

Дети Неркараряна не получали дохода с этих заработанных денег. Адвокат, нанятый их матерью, объяснил, что по закону права на песни принадлежат всем наследникам.

Представитель добавил, что Неркарарян планировал подать досудебную претензию, но не успел, так как скончался. Теперь адвокат требует 1,58 миллиона рублей компенсации для детей и соглашение о совместном использовании доходов от песен. Если требования не будут выполнены, адвокат обещает обратиться в суд.

