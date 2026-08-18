Киркорову запретили открывать новый бизнес в России до 2028 года

Открытие нового бизнеса в России для певца Филиппа Киркорова стало невозможным до сентября 2028 года. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные налоговой службы.

Причиной запрета стала недостоверная информация, которую внесли в ЕГРЮЛ две компании артиста. Одна из них, «Филипп Киркоров Корпорейшн», уже прекратила существование, а вторая, занимающаяся продажей одежды и обуви, указала неверный юридический адрес.

Совокупный срок ограничения действует до 18 сентября 2028 года. Аналогичный запрет коснулся и гендиректора второй компании, стилиста Арсена Айрапетова, — для него он продлится до октября 2027 года.

У Киркорова остаются еще три действующих фирмы: одна в сфере исполнительских искусств, другая в области радиовещания, третья занимается строительством.

По закону налоговая вправе отказать в регистрации бизнеса, если ранее владелец или руководитель компании имел отношение к фирме с недостоверными данными.

Ранее Киркоров подарил часы Rolex стоимостью до 10 миллионов рублей обладательнице титулов «Мисс Россия 2024» и «Мисс БРИКС 2026» Валентине Алексеевой на 20-летие.