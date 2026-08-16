Киркоров подарил обладательнице титула «Мисс БРИКС» часы за 10 млн рублей

Обладательница титулов «Мисс Россия 2024» и «Мисс БРИКС 2026» Валентина Алексеева отметила 20-летие. Певец Филипп Киркоров подарил ей часы Rolex стоимостью до 10 миллионов рублей. Об этом сообщил Super.ru.

День рождения модель провела в Монако, но вечеринку закатила в Москве. Киркоров пришел как почетный гость и вручил дорогой подарок.

Он открыл зеленую коробку и надел на запястье Алексеевой часы Rolex, украшенные бриллиантами. По оценкам журналистов, они могут стоить от 1,2 до 10 миллионов рублей.

«Да ладно?!» — отреагировала удивленная модель.

Она похвалила Киркорова за новые виниры и спросила, как скоро он планирует завершить карьеру. Отвечая на вопрос, Киркоров пустил слезу.