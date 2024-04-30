Киркоров заверил, что Пугачева без России жить не сможет | 360°

Знаменитости 30 апреля 2024, 04:09 Киркоров заверил, что Пугачева без России жить не сможет Киркоров: Пугачева вернется, она не сможет жить без России РИА «Новости»

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Певица Алла Пугачева обязательно вернется, она без России жить не сможет, заявил эстрадный исполнитель Филипп Киркоров. Об этом певец рассказал в передаче «Новые русские сенсации» на телеканале НТВ.

По поводу отъезда Пугачевой за границу Киркоров заявил, что певица обязательно вернется на родину.

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«В глубине души, зная ее не понаслышке, она все равно вспоминает прекрасные вещи, которые у нас с ней были. Она без России не сможет. Говорю то, что чувствую», — подчеркнул король эстрады.

Киркоров рассказал, что перестал общаться с Пугачевой в 2019 году, и в этом певец винит Максима Галкина*. Конфликт случился на его дне рождения пять лет назад, с тех пор Пугачева не отвечает на звонки бывшего супруга.

Пугачева может вернуться в Россию из-за проблем со здоровьем, заявила ранее астролог Екатерина Тубис. Примадонна будет до конца бороться за свое имя и нажитое имущество, считает эксперт.

* Признан иностранным агентом на территории России.