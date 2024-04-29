Киркоров рассказал об условии Галкина, из-за которого прекратилось общение с Пугачевой | 360°

29 апреля 2024, 18:04
Киркоров рассказал об условии Галкина, из-за которого прекратилось общение с Пугачевой
Певец Киркоров заявил, что общение с Пугачевой оборвалось из-за Галкина
Певец Филипп Киркоров перестал общаться с экс-супругой Аллой Пугачевой из-за ее нынешнего мужа юмориста Максима Галкина*. Шоумен вынудил Примадонну ограничить общение с ним, сообщил артист в эфире программы «Новые русские сенсации» на НТВ.
«В определенный момент Максим*, наверное, посчитал, что меня слишком много. <…> Он поставил Алле условие, я уверен, чтобы меня там не было больше», — заявил Киркоров.
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Певец пояснил, что пять лет назад они с Пугачевой перестали общаться из-за спланированного или надуманного конфликта. По словам артиста, он не раз пытался наладить общение, но певица не отвечала на звонки. Киркоров уверен, что их ссору с Пугачевой срежиссировал и организовал Галкин*.
«Да я и знаю, мне просто общие друзья сказали, что это все сделано его руками», — добавил Киркоров.
Ранее член жюри шоу «Маска» на НТВ Киркоров в эфире программы рассказал о любви к исполнительнице Анастасии Стоцкой. По словам артиста, он до сих пор жалеет, что не позвал ее замуж.
* Признан иностранным агентом на территории России.
Филипп Киркоров
Алла Пугачева
Максим Галкин
Шоу-бизнес
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