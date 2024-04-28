Киркоров выпустил беспроводные наушники в виде помады | 360°

28 апреля 2024, 03:04
Киркоров выпустил беспроводные наушники в виде помады
Певец Киркоров выпустил наушники в виде красной помады за 4600 рублей
Исполнитель Филипп Киркоров выпустил свой мерч аксессуаров для беспроводных наушников, отличающийся нестандартным дизайном. Их поставляют в похожем на помаду для губ кейсе. Журналист Олег Пилягин продемонстрировал аксессуар в своем Telegram-канале.
При открытии коробки с наушниками начинает играть хит артиста «Дива». А если устройство подключить к смартфону, то владелец услышит приветственную фразу: «Добрый вечер, с вами Филипп Киркоров».
Реклама
Согласно описанию товара на сайте интернет-магазина, каждый наушник может проработать до пяти часов без подзарядки. Вес комплекта составляет 579 граммов.
Музыкальный аксессуар от Киркорова можно купить со скидкой за 4,6 тысячи рублей, а полная стоимость наушников составит 12,6 тысяч рублей.
Ранее стало известно, что Киркоров начал ремонт своих апартаментов, расположенных в престижном районе Москвы. Так, только на установку золотых унитазов, артист потратил 200 миллионов рублей.
Рубль
Филипп Киркоров
Песни
Смартфоны
Москва
Реклама
Реклама