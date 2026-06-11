Киркоров вспылил после вопроса о якобы изменившемся носе

Певец Филипп Киркоров отреагировал на вопрос журналиста о предполагаемой пластической операции на носу резкой фразой и демонстративно покинул место разговора. Видео с этим эпизодом опубликовал журналист Денис Сорокин в соцсети Instagram*.

На записи коллега Сорокина спросил артиста, делал ли тот операцию на носу. Киркоров бросил на него недовольный взгляд и произнес только одну фразу.

«Ты действительно считаешь, что это то, что мне сейчас нужно услышать?» — спросил певец.

Несколько дней в Сети не утихали слухи о том, что Киркоров тайно сделал ринопластику. Поклонники и критики заметили, что форма носа артиста заметно изменилась.

Сначала пользователи предположили, что изменения связаны с очками, которые певец намеренно надвигал на кончик носа. Однако затем стало понятно, что дело не в аксессуаре, на Киркоров так и не дал развернутого комментария по поводу операции.

Ранее блогер и певица Маргарита Овсянникова, известная как Марго, призналась, что Киркоров неоднократно советовал ей сделать пластику носа. По ее словам, сам певец тоже изрядно изменил внешность.